الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية سواء لأداء فريضة العمرة خلال الموسم الحالي 2023/1445 أو من أسر المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية منذ الربع الأخير من العام الماضي 2022 بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

 

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الأرز للجملة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 لدى تجار الجملة

بلغ قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

وصل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

يتداول بنك الإسكندرية الريال السعودي بنحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند مستوى 8.18 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

سُعر مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بنحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.04 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

في بنك التعمير والإسكان سجل الريال نحو نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي وصل الريال السعودي إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

في بنك الاستثمار العربي وصل الريال السعودي إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

في بنك كويت الوطني وصل الريال السعودي إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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