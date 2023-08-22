سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء التعاملات الصباحية من قبل المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجلت متوسط أسعار الريال

السعودي اليوم في بداية التعاملات الأسبوعية مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، باخر تحديث للبنك المركزي المصري بموقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية شراء وبيع العملات السعودية مقابل نظيرها في الأسواق المحلية الجنيه المصري ببداية التداولات الصباحية، والتي جاءت على مواقع البنوك الرسمية وفي شاشات التداولات اللحظية وتكون على النحو التالي:

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس بالبنك الاهلي إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي الأوروبي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية في داخل بنك QNB عند مبلغ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس أمام الجنيه داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى مستويات 8.17 جنيه للشراء، 8.27 للبيع.

سعر العملة الأوروبية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس أمام الجنيه المصري عند مبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس أمام العملة المصرية بالبنك التجاري الدولي في بداية التعاملات 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بداية التعاملات الصباحية ببنك التعمير والإسكان عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي على شاشات بنك الإسكندرية في بداية التعاملات الصباحية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البركة

جاء سعرالريال السعودي في بداية التعاملات على موقع بنك البركة أمام الجنيه عند 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بداية التعاملات لـ 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس داخل فروع بنك القاهرة في بداية التعاملات الصباحية 8.19 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.