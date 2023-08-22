الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس استقرارا في السوق المحلي بعد تراجع استمر منذ بداية الأسبوع.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء خلال التعاملات الصباحية. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة، لتسجل 57 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة  لتسجل  104 جنيهات للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ 110 جنيهات في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلدي  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة  لتسجل  112 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 120 جنيه في الأسواق الشعبية.

ارتفاع  أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة لتسجل 62جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بـ 69 جنيه في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار القمح اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 60 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة 250 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء 22  أغسطس في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، في المزراعة 80 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الثلاثاء 22 في المزرعة 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 22  أغسطس في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

بلغت  أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة 125 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار)  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 65 جنيها للكيلو.

بلغت لحم نعام القائم  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزراعة 120 جنيهًا للكيلو.

بلغت لحم بط (مسكوفي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 400 جنيه للكيلو.

بلغت  أسعار لحم بياض بني (بطاريات)  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 62 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 66 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 59 جنيهًا للكيلو.

 بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في المزرعة 50 جنيهًا للكيلو.

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