زوج يقف أمام محكمة الأسرة بسبب هوسه بـ"الفيس بوك"

تقدمت زوجة بدعوى لخلع زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بسبب هوسه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الزوجة "نسرين. م" في دعواها: زوجي كان يعمل في مجال السياحة وكان يتحصل على راتب محترم، لكن هوس "الفيس بوك" أصبح ملازمه طول الوقت، وساب شغله وحياته كلها أصبحت لايفات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت: قبل فصله من عمله كان ينشر كل تفاصيل عمله على الفيس بوك، وكان هذا السبب الرئيسي في فصله بجانب تكاسله الدائم، وبرغم أنني وجهت له النصيحة أكثر من مرة لكن بلا جدوى.



وتابعت: ازدادت حياتنا سوءًا بعد مكوثه في المنزل ورفضه العمل، فأنشأ صفحات على المواقع المختلفة وأصبحت حياتنا كلها معتمدة على اللايفات وتصوير في الشقة ليل مع نهار، بجانب ذهابه لعزاء وأفراح المشاهير ليأخذ اللقطة وينشرها على صفحاته وبرغم ذلك لا يتحصل على أي أرباح وقمت ببيع كل مصوغاتي وميراثي في منزل والدي.



واختتمت حديثها: في النهاية تشاجرت معه لإفاقته مما هو فيه وقرر بيع شقة الزوجية والعيش في إيجار فتشاجرت وتدخل الكثير من الأهل لإصلاح الأمر بيننا، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية بالخلع ودعوات بالنفقة والتمكين من شقة الزوجية.