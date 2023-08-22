استقرت أسعار القمح، اليوم الثلاثاء، لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، وذلك عقب تراجع خلال تعاملات أمس، بمقدار ما بين 100 و400 جنيه بالطن.

سعر طن القمح فى السوق المحلية

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12,300 جنيه للطن، وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه، وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,100 جنيه للطن، دون تغيير وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,000 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم الثلاثاء، 21 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، ليسجل 601.75 سنت للبوشل، وارتفع عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 628 سنتًا للبوشل بتعاملات اليوم.

الاحتياطى الاستراتيجى للقمح

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بأن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر، الذي عقده فيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح- أن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي يدعم الصندوق تمويلها ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمحًا مستوردًا، وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.