المالية: تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيو للعاملين بالدولة

بمناسبة إغلاق السنة المالية وعيد الأضحى

أكدت وزارة المالية أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ يونيو ٢٠٢٤.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من ٩ إلى ١٣ يونيو ٢٠٢٤ لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب "خيري" بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.