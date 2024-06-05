استقالة إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين (خاص)

كشفت مصادر مطلعة لـ الدستور، أن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، تقدم باستقالته من منصبه إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك يوم الاثنين الماضي الموافق 3 يونيو 2024.

وشغل عشماوي منصب مساعد وزير التموين لثماني سنوات، خلالها تولى العديد من الملفات الهامة، منها ملف الاستثمار وإدارة الأصول، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية كأول رئيس لها.

وحقق عشماوي نجاحات ملموسة في مجال التجارة الداخلية، تمثلت في جذب مستثمرين ومطورين جدد في أنشطة تجارية ولوجستية وغيرها، كما ساهم في إحداث منظومة التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري والعلامات التجارية.

وشغل عشماوي مناصب حكومية سابقة، منها مساعد أول وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزير السياحة للشؤون الاقتصادية. كما شغل مناصب في القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وحصل عشماوي على درجتي الماجستير والدكتوراه من المملكة المتحدة، وعمل هناك في مجالات استثمارية واستشارية، وشغل منصب أستاذ للاقتصاد والاستثمار في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية والإقليمية.