الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهدنة هى الحل لإنقاذهم.. مقتل محتجزين جدد فى غزة يُصعّد الغضب ضد نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

تفاقمت حدة الغضب بين الإسرائيليين ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن مقتل 4 محتجزين في غزة، وتحديدًا في خان يونس، لتتصاعد الضغوط على نتنياهو وحكومته للقبول بصفقة الهدنة وإعادة المتبقي من المحتجزين أحياء لذويهم.

تصاعد الضغط على نتنياهو 

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اكتسبت مطالب أسر المحتجزين طابعًا جديدًا ومريرًا، بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 4 محتجزين في ظل وجود قرابة 124 آخرين في غزة، ما يؤكد حجة العائلات بأن الحرب الوحشية على غزة لن تنقذ أحباءهم.

وقال إيناف زانجاوكر، الذي احتجز ابنه ماتان في 7 أكتوبر من كيبوتس نير عوز  خلال احتجاج مرتجل مساء الإثنين خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب: "الليلة حصلنا على دليل لا لبس فيه على نتيجة الضغط العسكري، سنعيدهم ميتين".

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد مرور أربعة أيام من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كشف فيه عن تفاصيل صفقة المحتجزين، لم يصدر نتنياهو ردًا حاسمًا على مناورة بايدن، حيث يهدد الوزراء اليمينيون المتطرفون بإسقاط حكومته إذا قبلها.

ولفت إلى أنه في هذه الأثناء، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها أسر المحتجزين، فإن الاحتجاجات التي تطالب نتنياهو بالموافقة على الصفقة لم تصل بعد إلى نطاق واسع بما يكفي لإجبار رئيس وزراء الاحتلال على ذلك.

وقال مالكي شيم طوف، الذي اختطف ابنه عمر من مهرجان نوفا ولا يزال محتجزًا في غزة: "كان هناك صعود وهبوط خلال هذه الأشهر الثمانية، ومن الصعب الحفاظ على الضغط المكثف، في بعض الأحيان يخرج عدد أكبر وأحيانًا أقل".

وأضاف أن "تأكيد الوفيات الأخيرة يظهر مدى إلحاح ضرورة إنهاء هذه الملحمة، ليس لديهم الوقت، كل ثانية هناك خطيرة، سواء من نيران حماس أو الجيش الإسرائيلي".

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وقال أودي جورين، الذي قُتل ابن عمه تل حيمي في 7 أكتوبر ونقلت حماس جثته إلى غزة، إن هناك أسبابًا متعددة لعدم احتجاج المزيد من الناس، بدءًا من مشاركتهم في الخدمة الاحتياطية مع الجيش، وحتى الاضطرار إلى التعامل مع الشركات التي دمرتها الحرب.

وقالت داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والمحللة السياسية، إن استطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أن أغلبية، أو على الأقل أكثرية، من الإسرائيليين يفضلون التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين إلى وطنهم، لكن ترجمة ذلك إلى تعبئة عامة واسعة النطاق بما يكفي لإجبار صناع القرار في إسرائيل على الموافقة على صفقة المحتجزين، كانت معقدة بسبب عوامل مختلفة.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن فشل إسرائيل في العثور على محتجزيها يجعلها في وضع تقديم التنازلات دائمًا، للإفراج عنهم وإعادتهم لذويهم، وزاد الوضع تعقيدًا مع وفاة المزيد والمزيد من المحتجزين، ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، يُعتقد أن 43 على الأقل من أصل 124 محتجزًا ما زالوا في غزة لم يعودوا على قيد الحياة.

وتابعت أن في الوقت الحالي، لا يبدو أن خطاب بايدن قد أدى إلى حدوث انفراجة، خصوصًا مع استمرار مراوغة نتنياهو تهديدات وزرائه المتطرفين بالانسحاب من الحكومة إذا وافق على صفقة الهدنة.

وأضافت أنه وعلى الرغم من الخلل السياسي، فإن أسر المحتجزين لم تفقد الأمل، وفي حديثها بعد خطاب بايدن، قالت إيلا بن عامي، التي لا يزال والدها بين المحتجزين في غزة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن ما تقوله العائلات منذ بداية الحرب.

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