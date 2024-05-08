رئيس جهاز الفشن الجديدة يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات فى المدينة

واصل المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى، رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات.

ووجه رئيس الجهاز بعدد من التوصيات والتكليفات للمهندسين والمسئولين عن المشروعات والشركات العاملة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال فى توقيتاتها المحددة.

وقام رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، بالمرور على قطع الأراضى السكنية " إسكان متميز " الجارى حجزها من خلال موقع مسكن، مشددًا على مسئولي الشركة القائمة بتوصيل اعمال المرافق لقطع الاراضى بضرورة الانتهاء من الاعمال قبل موعد استلام الاراضي المقدر فى ٣٠-٩-٢٠٢٤.

واجتمع رئيس الجهاز مع المواطنين الراغبين فى حجز الأراضى المطروحة لمناقشة تساؤلاتهم والإجابة عليها،موضحا بعض التنبيهات ومنها قبل سداد مقدم الحجز وارفاق استمارة الحجز وايصال مقدم الحجز تستطيع إلغاء الحجز وتختار قطعة أخري من ال ٥٦ قطعة المتاحة فى الطرح الحالى، أما بعد رفع هذه المرفقات لن تستطيع تغير القطعة لقطعة أخري.

- التقديم علي أي نوع من أراضي موقع مسكن لا يشترط محل الإقامة.

- فترة التقديم شهرين، القرعة خلال شهرين من انتهاء التقديم، استرداد مقدم الحجز خلال شهر من انتهاء القرعة.وإذا كنت مغتربا بالخارج، يفضل سداد مقدم الحجز من حساب بنكي من داخل مصر، لسهولة استرداد مقدم الحجز.