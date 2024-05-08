الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الفشن الجديدة يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات فى المدينة

جولة رئيس جهاز تنمية
جولة رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة - أرشيفية

واصل المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى، رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات.

ووجه رئيس الجهاز بعدد من التوصيات والتكليفات للمهندسين والمسئولين عن المشروعات والشركات العاملة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال فى توقيتاتها المحددة.

وقام رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، بالمرور على قطع الأراضى السكنية " إسكان متميز " الجارى حجزها من خلال موقع مسكن، مشددًا على مسئولي الشركة القائمة بتوصيل اعمال المرافق لقطع الاراضى بضرورة الانتهاء من الاعمال قبل موعد استلام الاراضي المقدر فى ٣٠-٩-٢٠٢٤.

واجتمع رئيس الجهاز مع المواطنين الراغبين فى حجز الأراضى المطروحة لمناقشة تساؤلاتهم والإجابة عليها،موضحا بعض التنبيهات ومنها قبل سداد مقدم الحجز وارفاق استمارة الحجز وايصال مقدم الحجز تستطيع إلغاء  الحجز  وتختار قطعة أخري من ال ٥٦ قطعة المتاحة فى الطرح الحالى، أما بعد رفع هذه المرفقات لن تستطيع تغير القطعة لقطعة أخري.
- التقديم علي أي نوع من أراضي موقع مسكن لا يشترط محل الإقامة.
- فترة التقديم شهرين، القرعة خلال شهرين من انتهاء التقديم، استرداد مقدم الحجز خلال شهر من انتهاء القرعة.وإذا كنت مغتربا بالخارج، يفضل سداد مقدم الحجز من حساب بنكي من داخل مصر، لسهولة استرداد مقدم الحجز.

 

المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات أعمال الطرق والمرافق

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية