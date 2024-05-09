الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بيان من "الضرائب" بشأن شهادة التسجيل في منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

رشا عبدالعال،
رشا عبدالعال،

 أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على التزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023.

وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانًا للممولين من المأموريات المختصة، مشيرة إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.

وأضافت أن الممولين الملزمين بالمرحلة الفرعية (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى عليهم الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي اعتبارًا من ١٥ مايو ٢٠٢٤.

 

وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال  ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك"، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة  بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

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وعن الوضع بالنسبة للمزايا العينية بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا، قالت رئيس مصلحة الضرائب، إنه يلتزم أصحاب الأعمال بإدراج قيمة المزايا العينية ضمن نموذج الاحتساب الشهري بقسم الإستحقاقات، ويقوم نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا بحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها للمزايا العينية وفقًا لصحيح قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني وزارة المالية الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

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