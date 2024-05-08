جهاز مدينة الفشن الجديدة يكشف عن طرح 5 قطع أراضي بنظام مقابل الانتفاع

كشف جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة عن طرح قطع أراضي بنظام مقابل الانتفاع "بنشاط حوش زراعى" لشهر ٥/ ٢٠٢٤ عن طريق التقديم بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، من أول مايو وحتى 15 من نفس الشهر.

وصرح المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى رئيس جهاز تنمية مدينتى الفشن الجديدة وملوى الجديدة بأن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بعدد (5) قطع بمساحات مختلفة بنظام مقابل الانتفاع "بنشاط حوش زراعى" وجـاء طرح قطح الاراضى بناء على طلبات السادة المستثمرين فى اتاحة أراضى زراعية يستفيد بها أهالى المناطق المحيطة بالمدينة، وأنه جارى استكمال وطرح باقى المنطقة بمساحة تقدر بـ 3500 فدان لتلبية باقى الطلبات.

وتتضمن القطع القطعة الأولى رقم (17) – بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة بمساحة (25344 متر مربع) بنشاط حوش زراعى، بسعر (2 جنيه) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع حق الانتفاع عشرة سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (2 %) من اجمالي مساحة الأرض، ومع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة

أما القطعة الثانية رقم (18) – بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة بمساحة (24417متر مربع) بنشاط حوش زراعى، بسعر ( 2 جنيه) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع حق الانتفاع عشرة سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (2 %) من اجمالي مساحة الأرض، ومع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.

والقطعة الثالثة برقم (19) – بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة بمساحة (32539متر مربع) بنشاط حوش زراعى، بسعر ( 2 جنيه) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع حق الانتفاع عشرة سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (2 %) من اجمالي مساحة الأرض، ومع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.والقطعة الرابعة برقم (20) – بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة بمساحة (23925متر مربع) بنشاط حوش زراعى، بسعر (2 جنيه) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع حق الانتفاع عشرة سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن ( 2 %) من اجمالي مساحة الأرض، ومع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.والقطعة الخامسة برقم (21) – بالمنطقة الاستثمارية بالمدينة بمساحة (26225متر مربع) بنشاط حوش زراعى، بسعر (2 جنيه) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع حق الانتفاع عشرة سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (2 %) من اجمالي مساحة الأرض، ومع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.

وأضاف وليد عبدالرحمن أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب اجراءات التخصيص بنظام حق الانتفاع على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بكروت التوصيف المرفقة.

وأكد رئيس الجهاز أن تلك الطروحات تأتي في ضوء خطة الدولة لدعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وحرص الهيئة المستمر نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة،

منوه بأن موقع الهيئة يتيح للمستثمرين خدمة التقدم بطلب استعلام أوالتقدم لتوفير فرصة استثمارية لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وتوثيق الثقة بينهم وبين الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولتوفير الخدمات المختلفة وما يستتبعها من فرص عمل ودعما للاستثمار.