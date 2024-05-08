الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيو

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المقبل، وذلك في إطار الحرص على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة غير النهائية والمستحقة قبل 16/ 6/ 2023.

تفاصيل تطبيق القرار

وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023 تكون كالتالي: إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال  من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

رئيس مصلحة الضرائب: 50% تخفيض بقيمة الفاتورة الإلكترونية لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري

ولفتت إلى أن المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تقوم بشكل تلقائي بتطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، ولا يتم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقًا للقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، مضيفة أن تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء ضريبة التصرفات العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبد العال ر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وزير المالية المنازعات الضريبية الممولين الضريبة

مواد متعلقة

وزارة الإسكان تحدد قيمة المتر مقابل التصالح بمخالفات البناء في مدينة 15 مايو

شركتا "رأس الحكمة" تحصل على الرخصة الذهبية لمشاريع ضخمة في الساحل الشمالي

"رأس الحكمة" تحصل على موافقة إنشاء منطقة حرة خدمية خاصة

رئيس مصلحة الضرائب: 50% تخفيض بقيمة الفاتورة الإلكترونية لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري

مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

انطلاق المائدة المستديرة للمناخ الإفريقى لمعالجة التحديات بالعمل المناخي والأمن الغذائي فى جوهانسبرج

"الإسكان" تعتمد المخطط العام لـ 300 فدان بمنطقة بالضبعة بالساحل الشمالى

الإسكان تعتمد المخطط التفصيلى بامتداد مدينة الشيخ زايد بسبب مسار القطار السريع

الأكثر قراءة

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟