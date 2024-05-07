"الإسكان" تعتمد المخطط العام لـ 300 فدان بمنطقة بالضبعة بالساحل الشمالى

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزاري رقم 896 لسنة 2023 بتاريخ 11/10/2023 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82 فدان المخصصة لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق صدور القرار الوزاري رقم 607 لسنة 2022 بشأن قطعة الأرض.

نص القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزاري رقم 896 لسنة 2023 بتاريخ 11/10/2023 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان بما يعادل 858497م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82 فدان بما يعادل 427662٫68 م2 لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق صدور القرار الوزاري رقم 607 لسنة 2022 بشأن قطعة الأرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام ( 147) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى القرار الوزارى الصادر برقم (607) بتاريخ 18/7/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 204 أفدنة بما يعادل 858497 م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى 102٫58 فدان بما يعادل430834٫32م٢بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى

وعلى الإفادة الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/6/2023 بقيام الشركة بسداد قيمة (50٪) من المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل على أن يتم سداد الباقى على أقساط محملة بالفوائد المقررة بالهيئة ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض

قـرر، مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 204٫4 فدان بما يعادل 858497م2، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية بمساحة 101٫82 فدان بما يعادل 427662٫68م2 لإقامة مشروع سياحى بمنطقة سوانى جابر بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 607 لسنة 2022، وذلك طبقًا للحدود والاشتراطات ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 طرف أول طرف ثان ٍ معاون وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات ياسر حسن عبد العزيز زيدان د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى