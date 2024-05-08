الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شركتا "رأس الحكمة" تحصل على الرخصة الذهبية لمشاريع ضخمة في الساحل الشمالي

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024، والذي يمنح شركتي رأس الحكمة للتنمية العمرانية ورأس الحكمة للصناعات الخفيفة الرخصة الذهبية.

ما تتيحه الرخصة الذهبية

وتتيح الرخصة الذهبية للشركتين إنشاء وتطوير وإدارة مشاريعهما الاستثمارية الضخمة في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وإقامة مشاريع عمرانية سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة 153.720.000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية على مساحة 17.080.000 متر مربع، وإتاحة حيز مكاني داخل المنطقة الحرة لمشروعات خدمية فرعية ومشروعات صناعات خفيفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تتمتع الشركتان الحاصلتان على الرخصة الذهبية بمزايا عديدة، تشمل، إعفاءات ضريبية وجمركية، تسهيلات في الإجراءات الإدارية، بالإضافة لدعم حكومي لتنفيذ المشاريع.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

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الجريدة الرسمية مجلس الوزراء رأس الحكمة للتنمية العمرانية رأس الحكمة للصناعات الخفيفة الرخصة الذهبية محافظة مطروح

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