تخصيص 1785 فدانا بالساحل الشمالي الغربي بمطروح لإقامة مطار دولي

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لرئيس الجمهورية، حمل القرار الأول رقم 152 لسنة 2024 بشان تخصيص مساحة 1785.35 فدانا تقريبًا تعادل 7499957م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدنى، لاستخدامها فى إقامة مطار دولى، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن

ونص القرار الثانى لرئيس الجمهورية الذي يحمل رقم 151لسنة 2024، على أنه تستبدل اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بهذا القرار باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 المشار إليه.

تفاصيل القرارين

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شـأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر:

( المادة الأولى ) تخصص مساحة 1785.35 فدانا تقريبًا تعادل 7499957م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدنى، لاستخدامها فى إقامة مطار دولى، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445ﻫ ( الموافق 2 مايو سنة 2024م ). عبد الفتاح السيسى