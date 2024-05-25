السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر أمني عن أن سفاح التجمع  والداه مقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية وهو مزدوج الجنسية وعقب القبض عليه رفض التحدث باللغة العربية وطالب بحضور أحد ممثلي السفارة الأمريكية.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وعرضه على الطب الشرعي للكشف على صحته النفسية والعصبية.

جريمة مروعة

هزت جريمة قتل بشعة أهالي منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث عثر على جثتي فتاتين ملقاتين في منطقتين صحراويتين على طريق الإسماعيلية وبورسعيد، وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط شاب من الإسكندرية في هذه الجرائم المروعة، ليُلقب بـ سفاح التجمع.

خيوط من كاميرات المراقبة تكشف الجاني

بدأت خيوط الجريمة تتكشف مع رصد كاميرات المراقبة المتهم وهو يغادر منزله حاملًا لفافات مشبوهة وحقيبة كبيرة الحجم، مما أثار شكوك رجال الأمن. وعند محاصرته ومناقشته، أصيب بنوبة هياج عصبي وانهار رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول ضحاياه.

طوق أمني مكثف حول المتهم

مع ازدياد حدة القضية، فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقًا أمنيًا مكثفًا على مدار الساعة حول شقة المتهم. وتشير التحريات إلى أن المتهم مصري الجنسية ويعيش بمفرده في إحدى شقق التجمع الخامس.

تفاصيل الجريمة لا تزال غامضة

لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافع القاتل، كما تبحث الأجهزة الأمنية عن أي ضحايا آخرين محتملين.

سفاح التجمع مقيمين بالولايات المتحدة الامريكية مزدوج الجنسيه رفض التحدث باللغه العربية طالب بحضور احد ممثلي السفارة الامريكية

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