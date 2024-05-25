السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة جديدة فى قضية سفاح التجمع.. ماذا حدث؟

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في قضية  سفاح التجمع، حيث تم العثور علي الجثة الرابعة من ضحايا سفاح التجمع ملقاة بمحور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وهزت جريمة قتل بشعة أهالي منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث عثر على جثتي فتاتين ملقيين في منطقتين صحراويتين على طريق الإسماعيلية وبورسعيد، وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط شاب من الإسكندرية في هذه الجرائم المروعة، ليُلقب بسفاح التجمع.

خيوط من كاميرات المراقبة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف مع رصد كاميرات المراقبة المتهم وهو يغادر منزله حاملًا لفافات مشبوهة وحقيبة كبيرة الحجم، ما أثار شكوك رجال الأمن، وعند محاصرته ومناقشته، أصيب بنوبة هياج عصبي وانهار رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول ضحاياه.

طوق أمني مكثف

مع ازدياد حدة القضية، فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقًا أمنيًا مكثفًا على مدار الساعة حول شقة المتهم، وتشير التحريات إلى أن المتهم مصري الجنسية ويعيش بمفرده في إحدى شقق التجمع الخامس.

ضحايا مجهولات

لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية باقي الضحايا، مع احتمال وجود المزيد منهن، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن أدلة جديدة في مسرح الجريمة، بينما يسود القلق والرعب بين أهالي المنطقة خوفًا من تكرار مثل هذه الفظائع.

تفاصيل جديدة في قضية سفاح سفاح التجمع العثور علي الجثة الرابعة من ضحايا سفاح التجمع محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد منطقة التجمع الخامس

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