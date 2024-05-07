الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

انطلاق المائدة المستديرة للمناخ الإفريقى لمعالجة التحديات بالعمل المناخي والأمن الغذائي فى جوهانسبرج

المائدة المستديرة
المائدة المستديرة للمناخ الأفريقى

الآن على الهواء مباشرة من جوهانسبرغ، تجتمع لليوم الأول المائدة المستديرة للمناخ الأفريقى،  وتستمر لمدة يومين، وقد تم تصميمها بدقة لجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لمعالجة التحديات الملحة في مجال العمل المناخي والأمن الغذائي في القارة.

 وتسعى هذه المائدة المستديرة، التي شارك في تنظيمها ممثلون عالميون بارزون ومؤسسات إفريقية في مجال تغير المناخ والأمن الغذائي، لدفع التعاون والابتكار وتنسيق الجهود من أجل التغيير المستدام.

يشهد حفل الافتتاح خطابات الترحيب من الدكتور موثاي أنتوني ماروبينج، رئيس المجموعة الإفريقية لقدرة إدارة المخاطروعبد السلام بيلو، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، رسائل  بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وسيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وإبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، د. يوسف ناصف، مدير قسم التكيف، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، الدكتور باتريك فيركويجن، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف
وتبث الكلمة الافتتاحية الرئيسية (افتراضية) من ناردوس بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي لوكالة AUDA-NEPAD

وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا

كانت قد عقد الأثنين 22 مايو 2023 بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المنتدى الأفريقي للاستثمار مائدة مستديرة للاستثمار على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية.

وتتيح الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2023 للمنتدى الأفريقي للاستثمار فرصة لحشد المستثمرين التنمويين والمؤسسيين والتجاريين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين من القطاعين العام والخاص لدفع المشاريع الهامة نحو قابلية تمويلها.

وتتضمنت المائدة المستديرة عرضًا تقديميًا عن فرص الاستثمار الاستراتيجية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة.وعقد المنتدى الأفريقي للاستثمار سلسلة من الموائد المستديرة للمستثمرين في عام 2023 قبل الحدث  وستحمل أيام السوق، المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023 في مراكش، بالمغرب، موضوع فتح سلاسل القيمة في أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن أيام السوق لعام 2022 أقيمت في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر بأبيدجان، في كوت ديفوار، إذ حشد الحدث، الذي عرض مشاريعا قابلة للتمويل في مجالات النقل والطاقة والرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبلغ 31 مليار دولار من الاستثمارات من المستثمرين الأفارقة والعالميين.

وعقد البنك الأفريقي للتنمية اجتماعاته السنوية لعام 2023 في شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

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وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا

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