الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

أستاذة اقتصاد: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدثت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس، عن تقرير "فيتش"، وهي مؤسسة ضمن مؤسسات لوضع تقييم دول لعالم من الناحية الاقتصادية، والتي كانت قللت المؤشر لمصر في الفترة الماضية.

وأضاف "الحماقي" خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن النظرة المستقبلية لمصر كانت مستقرة، وتحولت بعد الأزمة التي مررنا بها والتي تخص تحرير سعر الصرف إلى غير مستقرة، وهذا كان له دلالات خطيرة.

وتابعت: "مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري"، لافتة إلى أن الحالة عادت إلى مستقرة ولايمكن إنكار حدوث تحسن؛ لأن أهم شئ وصلنا إليه هو وجود سعر ثابت واحد للصرف وهو أفضل بكثير مما كنا عليه".

وأكدت أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس، أن التحديات مازالت قائمة ومؤثرة. 

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