الجريدة الرسمية تنشر أسماء خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل رقم 1995 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2215 لسنة 2019والخاص بأسماء جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية



ونص قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1995 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2215 لسنة 2019 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢؛ وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۱۸ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة 2019 ؛ وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ المعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۸۸۹ لسنة ۲۰۱٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۸۹۹ لسنة ۲۰۱٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٢١٤ لسنة ۲۰۱٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۱5 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١٤٣ لسنة 2019 ؛ قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ۲۲۱5 لسنة ۲۰۱۹ النص الآتى: يقيد السادة الآتية أسماؤهم بجدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية على أن يكون الترتيب أبجديًا على النحو الآتى:

أولًا - الأشخاص الاعتبارية: الشركات: 1 - شركة إيجى ترند للاستشارات المالية. 2 - شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية والسندات. 3 - شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات. 4 - شركة بيكرتللى للخدمات المالية والإدارية. 5 - شركة برايس وترهاوس كوبرز. 6 - شركة النعيم للاستشارات المالية. البنوك: ١ - البنك الأهلى المصرى - قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون وقطاع التطوير المؤسسى وقطاع الاستثمارات. 2 - بنك مصر - قطاع معالجة الديون والاستثمارات الخاصة.

ثانيًا - الأشخاص الطبيعيون: خبراء إعادة الهيكلة الإدارية: 1- دنيا أحمد حنفى أحمد حسن. ٢ - هادية حمدى عبد العزيز موسى. خبراء إعادة الهيكلة المالية: 3 - أحمد صلاح غريب النعيم. 4 - أسامة مجاهد محمد الشافعى. 5 - جورج فهمى رزق ميخائيل. 6 - حسين محمد أحمد الصوالحي 7 - غادة أحمد فؤاد الجوهرى. 8 - ممدوح يوسف محمود بدوى. 9 - فاطمة الزهراء محسن جورج ميخائيل. 10 - محمد سعيد محمد سلطان. مرشحو البنك المركزى المصرى: 1 - شريف إبراهيم سيد عاشور. ۲ - ماهر محمد طلبة دويدار. 3 - وجيه فهمى محمد السعدنى.

(المادة الثانية) يؤدى الخبراء الجدد - لمرة واحدة - قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين المنصوص عليها فى المادة (48) من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 17/4/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان