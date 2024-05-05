الصناعة تقرر إيقاف 48 شركة من سجل المستوردين

نشرت الوقائع الرسمية عدة قرارات هامة بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين لعدد (48) شركة مستوردة.

وقف قيد 48 شركة

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024 ؛ قـــرر:

(المادة الأولى) يوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة مُوضح بياناتها بالبيان المرفق بذات القرار، وذلك لقيامها باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900٪) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 المُشار إليه أعلاه.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح

وقف التعامل

كما صدر قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 121 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024بشأن وقف التعامل مع شركة International American Quality Certification - IAQC Malaysia فرع ماليزيا لمدة ستة أشهر

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 121 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن وقف التعامل مع شركة International American Quality Certification - IAQC Malaysia فرع ماليزيا لمدة ستة أشهر انة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 25/3/2024 ؛ قـــرر:

(المادة الأولى) يوقف التعامل مع شركة International American Quality Certification - IAQC Malaysia فرع ماليزيا لمدة ستة أشهر لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح.