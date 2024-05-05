الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأمين العام المساعد للجهاز العربي للتسويق يكشف مزايا إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي

نزار السيسي
نزار السيسي

كشف نزار السيسي الأمين العام المساعد  للجهاز العربي للتسويق التابعة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن هناك مزايا كثير من إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر أهمها تقليل الفاتورة الاستيرادية الكبيرة لمصر وتعد أهم مشاكل الاقتصاد المصري  جاء بالتزامن مع عيد العمال  يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي.

وأضاف الأمين العام المساعد  للجهاز العربي للتسويق التابعة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في بيان صحفي اليوم،أن وجود مبادرة ابدأ في إدارة الصندوق يشجع المستثمرين لتزويد الاستثمار في القطاع الصناعي وبالتالي تزيد الطاقة الانتاجية ويزيد من التصدير وسوف يقلل الاحتياج من العملة الصعبة وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

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وأوضح الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية مساعدته في التصدير ووصل لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن الدعم كبير شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية "ابدأ" أبرز ملامحه حيث تقدم المبادرة دعما للمشروعات وحل مشكلات المصانع المتعثرة.

ونوه إلى أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة وتشغيل عمالة مصرية تساعد على توفير منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج وبدء تصديرها وكذلك زيادة الحصيلة التصديرية للدولة المصرية.

ويرى أن طرح صندوق الاستثمار الصناعي، في البورصة المصرية يساهم في زيادة عدد الاكتتاب في البورصة المصرية من خلال وجود بديل جديد للاستثمار حيث تسعى الدولة لتنمية هذه البدائل الأمر الذي يعلي من دور البورصة المصرية في الاستثمار من جميع الجوانب حتى في الجانب الصناعي الذي تهتم به الدولة.

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