رئيس اتحاد الخبراء العرب: الضرائب أهم محاور الوحدة الإقتصادية العربية

وجه الدكتور عبدالهادي مقبل، رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب، رئيس المؤتمر الدولي الأول للإتحاد الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" المنعقد في القاهرة اليوم السبت، الشكر والتحية لمصر وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لرعايته للمؤتمر.

ورحب رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب، في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في المؤتمر وقدم لهم الشكر وعلى رأسهم، الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وللدكتور طلال ابو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال ابو غزالة بالاردن والدكتور، تيستويا كوجي رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير محمدى أحمد الني الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والدكتور سيف أحمد بالحصا الرئيس الفخري لاتحاد خبراء الضرائب العرب وللدكتور رمضان صديق، نائب رئيس الاتحاد والمؤتمر.

وقال "مقبل": إن قرار منظمة الوحدة الاقتصادية بانشاء السوق العربية المشتركة التي تعد الضريبة أهم محاور مجلس الوحدة الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فى ارجاء الوطن العربي، لافتًا إلى أن اتحاد خبراء الضرائب العرب، أنشيء ليكون بيت خبرة للعرب فى مجال الضريبة، التى تعد أهم ادوات السياسة الاقتصادية وكذلك السياسات السياسية للدول العربية لا شك أن اهداف هذا الاتحاد كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومنها ان يعمل الاتحاد على توثيق الصلة بين النظم العربية وتحقيق اهدافها وكلها اهداف معلنة من قبل ومدونة فى النظام الاساسي للاتحاد.واضاف ان الضريبة بصفة عامة كائن مالي لا يخلو منه دولة ما فى العالم ونعلم ايضا ان الضريبة (خاصة الجمركية ) بمقتضى اتفاقية روما لسنة 1957 شكلت نواة التكتل الاقتصادي الاوروبي والتى تطورت الى خلق تكتل اقتصادي سياسي مندمج بين الدول الاوروبية قبل ان تتحول الي ما يعرف حاليًا بالاتحاد الاوروبي وفي سنة 1964 جاء قرار منظمة الوحدة الاقتصادية بانشاء السوق العربية المشتركة وكانت الضريبة اهم ادوات تفعيل هذه السوق حتى وان لم ترى النور للآن وغير ذلك من الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الدولية.

وتابع ان الضريبة آداة هامة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية والسياسية فى جميع الدول وهذا احد اهم محاور مجلس الوحدة الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فى ارجاء الوطن العربي، وعلى هذا فقد أنشئ اتحاد خبراء الضرائب العرب ليكون بيت خبرة للعرب فى مجال الضريبة والتى تعد أهم ادوات السياسة الاقتصادية وكذلك السياسات السياسية للدول العربية لا شك أن اهداف هذا الاتحاد كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومنها ان يعمل الاتحاد على توثيق الصلة بين النظم العربية وتحقيق اهدافها وكلها اهداف معلنة من قبل ومدونة فى النظام الاساسي للاتحاد.

واشار الي انه نظرًا للتطور الهائل فى التكنولوجيا بعامة والتكنولوجيا المالية بصفة خاصة فكان لزامًا على الاتحاد التطرق الي هذه التكنولوجيا للاستفاده منها ومنها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذى بات محل اهتمام كافة الدول وفى كافة المجالات ومنها المجال الضريبي اذ يعتقد ان للذكاء الاصطناعي اثاره الايجابية نحو رفع كفاءة الاجهزة الضريبية وتقليل فرص التهرب الضريبي كما انه يساعد على تحقيق التناسق والتنسيق الضريبي بين الدول العربية ويساعد ايضًا على تحقيق شخصية الضريبة بالاضافة الى مزايا اخرى كثيرة يحققها الذكاء الاصطناعي فى مجال الضريبة.

