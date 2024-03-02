بدء الجلسة الأولى لمؤتمر اتحاد خبراء الضرائب العرب

بدأت فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عُقد في القاهرة، اليوم، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وبدأت الجلسة الأول التي تضمن المحور الأول للمؤتمر بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبة، براسة الدكتور هشام الحموي، أستاذة المحاسبة الضريبية جامعة القاهرة، مستشار وزير المالية، بالاشتراك مع الدكتور محمد أحمد سليمان لقمان، مدير ديوان الضرائب السودانية السابق، وخبير الضرائب والاستشارات المالية، مقررًا للجلسة، وبالمشاركة التعقيبية من الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاقتصاد الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعماد السعود، رئيس جمعية المنابين الضريبية الأردنية، وحبيبة اللواتي، المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي سابقًا، ورئيس هيئة خبراء الجمعية التونسية المالية، والدكتورة الشيماء حمدي إسماعيل، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات جامعة طنطا.

وقدم الدكتور رمضان صديق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية، عميد كلية الحقوق في جامعة حلوان السابق، ومستشار وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ورقة بحثية في الجلسة الأولى للمؤتمر تحمل عنوان "المعاملة الضريبية للبديل الآلي للإنسان"، حيث أوضح كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التشريعات الضريبية، والدور الهام الذي مارسته مصر في هذا المجال.

وقدم الدكتور وائل ماجد بدوي، رئيس قسم علوم البيانات بكلية الذكاء الاصطناعي في الجامعة المصرية الروسية، ورقة بحثية ضمن فعاليات المحور الأول للمؤتمر تحمل عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على التشريعات الضريبية.. تحديات وفرص في عصر التكنولوجيا المتقدمة"، حيث عارض فكرة الصراع بين القديم والحديث في المنظومة الضريبية، وتحدث عن علاقة الضرائب بالذكاء الاصطناعي وأوجه الاستفادة منه في صياغة تشريعات ضريبية متوافقة مع الثورة التكنولوجية الحديثة.

وتحدث الدكتور صلاح الدين محمد حسن النمراوي، دكتور في السياسة الشرعية، في بحثه المقدم خلال الجلسة بعنوان "ثورة الاصطناعي وتأثيراتها على التشريعات الضريبية"، حيث قام بمراجعة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واستخدامه في النظم الضريبية والنماذج الناجحة لهذا الاستخدام لاسيما في مصر.

وتناول الدكتور محمد عبدالرضا حسين السيلاوي، أستاذ القانون العام والتشريع الضريبي في الجامعة الإسلامية في العراق، موضوع "أثر الذكاء الاصطناعي على تطوير النظم الضريبية"، حيث قدم رؤية لأثر الذكاء الاصطناعي مع التشريعات الضريبية وكيفية استفادتها من مجال الذكاء الاصطناعي.

وعن "الضرائب في ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي" قدم الدكتور حمادة ممدوح معتمد غريب" بحثًا تتضمن فيه كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنظومات الضريبية ومواكبة كل ما يستجد من تحديات تكنولوجية.

وانطلق اليوم، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.

وشارك مشاركة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بالهيئة التعاون الدولي اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.

وتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية: "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".