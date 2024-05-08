"رأس الحكمة" تحصل على موافقة إنشاء منطقة حرة خدمية خاصة

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت اسم شركة " رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمى الرئيسى) على مساحة 17.080.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة - الساحل الشمالى - محافظة مطروح.

تفاصيل المشروع

وتهدف المنطقة الحرة إلى إنشاء وتطوير وإدارة مشروعات خدمية وصناعية فرعية، وتندرج الأنشطة الخدمية تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتقتصر الأنشطة الصناعية على الصناعات الخفيفة، وسيتم تنفيذ المشروع وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة، كما تخضع المنطقة لاشتراطات وضوابط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

التزامات الشركة

وتلتزم الشركة بمراعاة ضوابط واشتراطات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والالتزام بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع، وضمان التزام المشروعات الفرعية بالبنود السابقة.

مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

متابعة نشاط المنطقة الحرة.

ضمان حسن سير عملها.

التأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة.

سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

جذب الاستثمارات

وتعكس الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن تساهم المنطقة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو في قطاعي الخدمات والصناعة، وهذه الخطوة جزءًا من خطط مصر لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى مركز إقليمي هام للتجارة والسياحة.