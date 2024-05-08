الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية ضخمة على "ساحل مطروح" بمساحة 153 مليون متر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2024، القاضي بإنشاء منطقة استثمارية ضخمة على مساحة 153.720.000 متر مربع في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

تفاصيل المشروع

وتهدف المنطقة الاستثمارية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية، ليكون وجهة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية، وتبلغ مساحة المنطقة 153.720.000 متر مربع، وسيتم تنفيذها على مراحل وفقًا لبرنامج زمني محدد، وستتولى شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م (المطور) مسؤولية إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المنطقة الاستثمارية، كما تلتزم الشركة بالمواصفات والمعايير العالمية في كافة مراحل التنفيذ، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة.

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التأثيرات المتوقعة

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، كما سيساهم المشروع في تطوير البنية التحتية لمنطقة الساحل الشمالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار، و يعد هذا المشروع خطوة مهمة في إطار خطط الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وتم تخصيص مساحة 17.08 مليون متر مربع داخل المنطقة لإنشاء مشروعات خدمية فرعية ومشروعات صناعات خفيفة بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وتم إبرام اتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية الأرض في منطقة رأس الحكمة.