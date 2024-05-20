الحرس الثوري: تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، في ساعة متأخر من ليل الأحد، أنه تم تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.



ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، أنه "قبل دقائق تلقينا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية في موقع الحادث".



وأضاف قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة آذربايجان الشرقية، نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة ونأمل أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.



وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.



ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.



وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيرًا على الأقدام وسط ضباب كثيف.

