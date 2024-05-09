الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اعتماد المخطط العام للقطاع الثاني بمساحة 11028 فدانًا في سفنكس الجديدة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

نشرت اليوم الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 957 لسنة 2023 بتاريخ 30/10/2023، باعتماد المخطط العام للقطاع الثانى بإجمالى مساحة 11028.08 فدان تقريبًا بما يعادل 46317923.35م2 بمدينة سفنكس الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

ونص قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 957 لسنة 2023 بتاريخ 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنه ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته ؛ وعلى قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام 113 لسنة 2018، 61 لسنة 2019، 566 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة سفنكس الجديدة) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (910) بتاريخ 1/11/2020 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (485) بتاريخ 8/6/2022 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 910 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـــــــرر:

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 ( المادة الأولى ) يعتمد المخطط العام للقطاع الثانى بإجمالى مساحة 11028.08 فدان تقريبًا بما يعادل 46317923.35م2 بمدينة سفنكس الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار. 

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

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