الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الإسكان" تحدد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بأسيوط الجديدة

التصالح
التصالح

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  رقم 292 لسنة 2024، بشأن قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى كتاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (13819) بتاريخ 14-3-2024؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛ قـــــرر: 

(المادة الأولى)- تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق. 

الجريدة الرسمية تنشر أسماء خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

الوقائع الرسمية الإسكان والمرافق وزارة الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

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