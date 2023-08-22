الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 اغسطس، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع

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