سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

ضبابية وترقب يسيطران على كافة أسواق المعادن في أسواق الصاغة المحلية وذلك بالتزامن مع مواصلة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية، وسط هدوء بالطلب على المعدن الأصفر واستمرار في تداولات بورصة المعادن الدولية وفي عدم تغير سعر الأوقية عالميا بأولى أيامها الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

وقالت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن يكون سعر الذهب بمصر مازال مستقر بشكل ملحوظ لكي يسجل سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند مبلغ 2250 جنيها للجرام الواحد غير شامل المصنعية وهو ذات سعره أمس الإثنين بالأسواق.

وتقدم “الدستور” برصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 22 أغسطس في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وأكدت الشعبة في تقاريرها ان سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد اى تغيرات اليوم ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2571 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

واشارت مصادر في الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر لليوم الثالث على التوالي بشكل ملحوظ ليبلغ 2250 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويترقب الجميع سعر الجنيه أمام سعر باقي العملات الأجنبية وهو ما سيكون له تأثير على سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الذي واصل ثباته ليبلغ نحو 1930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.



سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرار في التعاملات المسائية ليبلغ نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما استمر تعاملات سوق الصاغة على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 79572 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه ، لتبدأ أولى أيام تعاملاتها الأسبوعية على ثبات سعر أوقية الذهب خلال التعاملات ليبلغ 1893 دولارا.