الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اعرف موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين وفقا للكتاب الدوري

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين عبر المنصات الإلكترونية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد إصدار وزارة المالية الكتاب الدوري الذي يحدد جدول صرف رواتب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة في محافظات الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين

حدد الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية ويوضح الجدول الزمني لصرف رواتب موظفي الدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للمعلمين حيث تتم عملية الصرف لموظفي وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، في محافظات الجمهورية، حيث تبدأ عملية تحويل الرواتب لحسابات الموظفين في نفس اليوم المخصص لهم وفقا للكتاب الدوري.

وتتم عملية صرف الرواتب وفقا للزيادة التي أقرتها الحكومة وتمت بالفعل في شهر أبريل الماضي، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم حاليا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين 21-8-2023

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. وجدول الصرف

جدول صرف مرتبات موظفي الدولة 2023

تتم عملية صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر أغسطس 2023 خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 وفقا للجدول التالي :-

  • يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارة (المالية، الخارجية، التخطيط، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الزراعة واستطلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، السياحة، الآثار،….).
  • يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارة (الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الطيران المدني، البترول والطاقة المتجددة،…).
  • يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2023 موعد صرف رواتب موظفي وزارة ( الداخلية، الأوقاف، القوي العاملة وقطاع الأعمال، النقل، البيئة، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصرييم بالخارج، التجارة الصناعة، الاتصالات، …).

وتم تخصيص يومي الثلاثاء الموافق 29 أغسطس والأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المحددة لهم وفقا لجدول الكتاب الدوري وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك في ظل انتشار الأمراض المعدية.

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