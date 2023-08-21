الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة المرشحين بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية ، حيث انتهت المدة الزمنية المحددة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب المرحلة الثانية يوم الأحد ، وذلك بعد مدها 24 ساعة من قبل وزارة التعليم العالي لإعطاء فرصة أكبر للطلاب لتسجيل رغباتهم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة من وقت انتهائها ، اي من المقرر أن تكون  يوم الأربعاء او الخميس المقبل ،ويمكن للطلاب معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها والتقديم للجامعة مباشرة ببطاقة الترشيح.


و أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية التي تقدم لها 377 ألف طالب وطالبة علي الموقع الإلكتروني للتنسيق، ومن ثم يتم فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة وإعلان الحد الأدنى للقبول بها وكذلك الأماكن المتاحة بها .

وأضاف عبد الغفار أن الموقع الإلكتروني مفتوح هذه الفترة لتسجيل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات المصرية وفقا للشروط والضوابط، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري ، مشيرا أيضاً إلي أن التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يتم بالموقع الخاص بكل جامعة ويتم الإعلان عن كل نتائج مرحلة عن طريق الجامعة التي تقدم لها الطالب وليس عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة .

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة.

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