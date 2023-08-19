السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. وجدول الصرف

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتصدر موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 كافة محركات البحث مع اقتراب بداية الأسبوع الأخير خاصة مع استعداد الكثير من الأسر المصرية إلى العام الدراسي المقبل وشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم بالإضافة إلى ميزانية المصايف التي خصصها الآباء للترفيه عن أبنائهم قبل انطلاق العام الدراسي 2023- 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري الذي يحدد موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لكافة الموظفيم والعاملين في الجهاز الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية حيث تم تخصيص الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس وحتى يوم 30 أغسطس لصرف الرواتب وفقا للجدول المحدد بالكتاب الدوري.

ويتم صرف المرتبات وفقا للزيادة التي تم تطبيقها في شهر ابريل الماضي 2023 بشكل مبكر وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ابريل 2023 ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية والتي أقرتها الدولة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري والتي من أبرز قرارتها رفع الحد الأدني للأجور.

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف رواتب موظفي الدولة أغسطس 2023

يتم صرف رواتب موظفي الدولة من الوزارات والهيئات الحكومية وموظفي الإدارات المحلية وشركات القطاع العام والشركات القابضة وفقا للجدول الوارد في الكتاب الدوري والذي جاء كما يلي :-

الخميس 24 أغسطس 2023 صرف رواتب موظفي وزارة ( الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، النقل، الزراعة، المالية،…).

الأحد 27 أغسطس 2023 صرف رواتب موظفي وزارة ( الثقافة، الاتصالات، الآثار، البيئة، القوي العاملة، الطيرات المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، الري، التربية والتعليم،….).

الاثنين 28 أغسطس 2023 صرف رواتب موظفي وزارة (البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال، وزارة التضامن، الجهاز المركزي للمحاسبات، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية،…).

وتم تخصيص يومي الثلاثاء 29 و الأربعاء 30 أغسطس لصرف مرتبات الموظفين المختلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.

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تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2023

ويتم وضع الجدول الزمني للصرف رواتب موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm حيث تتم عملية السحب على فترات.

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