مع قرب انتهاء شهر أغسطس حرص الموظفين والعاملين بهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة معرفة موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، لشراء احتياجاتهم، وكشفت وزارة المالية في مصر عن جداول مواعيد صرف مرتب أغسطس 2023 لجميع الموظفين في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية.

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، وموعد صرف المتخلفين عن المواعيد المحددة للمرتبات.

وقررت وزارة المالية المصرية بدء صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 لكافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي من يوم 24 أغسطس 2022 في الشهر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2023

ويبدأ صرف جميع مرتبات شهر أغسطس 2023 لكافة الموظفين في الدولة في يوم 24 من أغسطس 2023، وسيستمر الصرف إلى يوم 30 من أغسطس 2023 القادم.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ويصرف جميع العاملين في الدولة مرتبات شهر أغسطس لعام 2023، وسيعد يوم 24 من أغسطس 2023، هو أول يوم في الصرف لـ الوزارات التالية: وهما «وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة التموين، الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، وجميع مديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، ومديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، وكافة مديريات الطرق والنقل».

وتستكمل وزارة المالية في مصر صرف مرتبات أغسطس لعام 2023 للموظفين في يوم 24 القادم لكافة الوزرارت والهيئات الأتية: «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، وزارة الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، وزارة الطيران المدني، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة السياحة، وزارة البترول، الداخلية، وزارة الصحة، وقطاع الأعمال العام، وزارة التضامن الاجتماعي».

وسيكون ثاني أيام الصرف لجميع الموظفين في الدولة يوم 27 أغسطس 2023 لجميع الهيئات الحكومية المستقلة وهو التالية: « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع الموظفين المتخلفين عن الموعد المحددة

وحددت وزارة المالية في مصر مواعيد لصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لكافة الموظفين المتخلفين عن الموعد المحدد، ويبدأ من يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس 2023 إلى يوم 30 من أغسطس 2023.