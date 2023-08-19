السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

الدكتور ابراهيم
الدكتور ابراهيم عشماوى

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، عن أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع، تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

وتم طرح كمية 5000 طن من قبل 5 شركات انتاج للسكر الأبيض، وتقدمت 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لـ6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألفا و300 جنيه مصري للطن الواحد.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح  والذرة والردة  "في وقت سابق  في البورصة المصرية للسلع ، أوضح  "عشماوى" انه تم حتي منتصف شهر اغسطس 2023  تداول كمية 923  الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي 66 جلسة وبإجمالي 6552  عملية تداول ، إضافةً إلى ما ذكر، تم تداول كمية 45 ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي 19 جلسة وبإجمالي 242 عملية.

كما تم تداول ايضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.

وأضاف "عشماوي "ان البورصة المصرية للسلع تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع احد اكبر البورصات السلعية في المنطقة، وان الأمور تجري علي قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.

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