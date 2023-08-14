موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر صرف رواتب شهر أغسطس 2023 في يوم الخميس 24 أغسطس، بسبب أن يوم الجمعة يعد 25 أغسطس هو إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية، ولمعرفة جدول صرف مرتبات شهر أغسطس تابع السطور المقبلة عبر الدستور.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يوم الخميس 24 أغسطس، للعاملين في الحكومة، حيث يستمر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالأيام والمواعيد:



مرتبات شهر أغسطس 2023



وفقا لوزارة المالية، تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لمدة 5 أيام والتى جاءت كالتالى:

1- يوم الخميس 24-8-2023

يوافق اليوم الأول في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في الدولة.

2- يوم الأحد 27-8-2023

تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023، لليوم الثانى على التوالى.

3- يوم الاثنين 28-8-2023

اليوم الثالث في مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين.

4- يوم الثلاثاء 29-8-2023

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، لليوم الرابع للعاملين في الدولة.

5- يوم الأربعاء 30 -8-2023

يوافق اليوم الخامس لـ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.

صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس 2023 في الوزارات التالية:

ستبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس في اليوم الرابع والعشرين من الشهر لعدد من الوزارات، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة الخارجية، وسيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 في الأول من أغسطس لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وستتم صرف مرتبات شهر أغسطس في اليوم الرابع والعشرين من الشهر لوزارتي الشباب والرياضة والزراعة واستصلاح الأراضي.

وستكون وزارتا الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولي من بين الوزارات التي ستتلقى مرتبات شهر أغسطس في الأول من الشهر، وستتم صرف مرتبات شهر أغسطس لوزارتي العدل والتعليم العالي في وقت لاحق.

وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص حسب درجة الوظيفة:

درجة الدكتوراه: 4500 جنيه.

درجة الماجستير: 4000 جنيه.

الدرجة الممتازة: 3500 جنيه.

الدرجة العالية: 3000 جنيه.

الدرجة الأولى: 2500 جنيه.

الدرجة الثانية: 2000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 1500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 1000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 500 جنيه.

كما سيتم تطبيق زيادة بنسبة 10% على أجور جميع العاملين في القطاع الخاص، وذلك بغض النظر عن درجة الوظيفة.



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