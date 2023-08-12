موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالتربية والتعليم وموظفي الحكومة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي.

من ناحيتها حددت وزارة المالية المصرية جدول صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بوزارة التربية والتعليم (موظفين - إداريين) وجميع العاملين بالدولة المصرية حيث يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الخميس 24 أغسطس، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين 2023:

1- يوم الخميس 24 أغسطس 2023

أول أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

2- يوم الأحد 27-8-2023

يوافق ثاني أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

3- يوم الإثنين 28-8-2023

يوافق ثالث أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

4- يوم الثلاثاء 29-8-2023

يوافق اليوم الرابع في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين في الدولة.

5- يوم الأربعاء 30 -8-2023

اليوم الخامس في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بوزارة التربية والتعليم والدولة:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس يوم 24 أغسطس لكلا من:

-العاملين بوزارة التربية والتعليم (مدرسين- موظفين)

-وزارة المالية، وزارة الخارجية.

-وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية.

- وزارة الشباب والرياضة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

-وزارة الكهرباء، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

- وزارة العدل، وزارة التعليم العالي.

- تصرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس لـ المديريات الخدمية في المحافظات: المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم- مديريات الطب البيطري- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- مديريات الشباب والرياضة- مديريات التنظيم والإدارة.

- تصرف مرتبات شهر أغسطس الخميس 24 أغسطس 2023 لـ الهيئات المستقلة الحكومية: اللجنة العليا للانتخابات- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- الجامعات- هيئة النيابة الإدارية- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- الأزهر- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدول مرتبات أغسطس 2023.. الأحد 27 أغسطس 2023:

مرتبات شهر أغسطس 2023

من المقرر أن يتم وزارة المالية بصرف مرتبات أغسطس 2023 يوم الأحد 27 أغسطس 2023 في الوزارات التالية:

-وزارة الإنتاج الحربي،وزارة الصحة ووزارة الإسكان.

- وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة الداخلية والأوقاف.

- وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام.

-وزارة النقل، ووزارة البيئة.

-وزارة التضامن الاجتماعي،وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

- وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات.

-وزارة الثقافة، وزارة الطيران المدني.

-وزارة البترول، وزارة التموين.

-وزارة السياحة، وزارة الآثار.

- تصرف مرتبات شهر أغسطس يوم الأحد 27 أغسطس لـ المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.

ويتم صرف مرتبات أغسطس في باقي الهيئات الحكومية المستقلة التالية :

مرتبات شهر أغسطس 2023

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة.

صرف متأخرات مستحقات العاملين:

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و9 و10 أغسطس 2023.