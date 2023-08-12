4 فئات لأسعار تذاكر حفل حكيم بمهرجان العلمين.. 17 أغسطس

يستعد النجم الشعبي حكيم لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وبدأ موقع تذكرتي في طرح التذاكر للجمهور والتي طرحت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Right Lounges & Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.

الفئة الثالثة" (Group Ticket) بمبلغ 400 جنيه للفرد.

الفئة الخامسة "Regular" بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي وتضم الحفلات المقبلة كلًا من فريق كايروكي، ومحمد محسن، والنجمة أنغام، ومطرب الراب الأمريكي روس.