السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

المولد النبوي
المولد النبوي

أيام قليلة تفصلينا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 حيث زاد البحث عنه عبر المنصات الإلكترونية منذ إجازة ثورة 23 يوليو 2023 والتي حصل عليها موظفي القطاع العام والخاص بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعاملين بها.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يحل الاحتفال بذكرى المولد النبوي هذا العام يوم الأربعاء 12 من ربيع الأول 1445 هـ الموافق 27 سبتمبر 2023 حيث تعد من المناسبات الدينية الإسلامية ويتم إرسال بطاقات معايدة فيها للأشخاص المحيطين به للتهنئة وصلة الرحم والذي يعد من أبرز تعاليم الدين الإسلامي.

ويحتفل المصريين بالمولد النبوي من خلال حلوى المولد والتي ارتبطت ارتباط وثيق بتلك المناسبة منذ العهد الفاطمي حيث كان يتم توزيع الحلوى في الشوارع والميادين على عامة وتمنح الدولة المصرية والكثير من الدول العربية هذا اليوم إجازة للموظفين ويتم تعطيل كافة المصالح الحكومية وشركات قطاع العام والخاص.

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موعد المولد النبوي 2023.. وأسعار حلوى المولد 1444

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1455 وحكم الاحتفال به

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023 

بدأت كبرى المحلات التجارية لبيع الحلوى ي عرض حلوى المولد النبوي الشريف والتي تتناسب مع كافة الطبقات الاجتماعية وفي متناول يد الجميع وفقا للشرائح الاجتماعية المختلفة وتتلخص الأسعار فيما يلي:-

  • علبة حلوى المولد النبوي وزن 1 كيلو جرام سعر 200 جنيه.
  • علبة حلوى المولد النبوي وزن 2 كيلو جرام سعر 350 جنيه.
  • علبة حلوى المولد النبوي وزن 3 كيلو جرام سعر 475 جنيه.
  • علبة حلوى المولد النبوي فاخر صغير سعر 900 جنيه.
  • علبة حلوى المولد النبوي صندوق مجوهرات بسعر 1950 جنيه.

ويقام وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الاحتفالات في كافة مساجد الجمهورية بقراءة القرآن الكريم وأناشيد دينية ومدح للنبي صلوات الله عليه.

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هذا تاريخه.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 1445هـ 

يرسل الملايين من المسلمين رسائل التهنئة في موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أكثروا من الصلاة على سيدنا النبي في يوم ميلاده.. كل عام وأنتم بخير.
  • كل عام وكل أحبائي بخير وسعادة في يوم ميلاد شفيع الأمة الإسلامية.
  • زاد الكون بالفرح والسرور في يوم مولد الرسول .. كل عام وانتم بخير.

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