الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هذا تاريخه.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك "جوجل"، حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، تلك التي تنتظرها الأمة الإسلامية للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبالتزامن مع زيادة البحث عن إجازة مولد الرسول، نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ الحصول عليها:

إجازة المولد النبوي الشريف 2023 

 

وتحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، ويحصل عليه المواطنين كيوم إجازة رسمية لجميع العاملين فى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالقطاع الخا، ويمكن أن ترحل للخميس مثلما يحدث في كل إجازة رسمية يتزامن موعدها مع منتصف الأسبوع.

ويحصل المواطنين أيضًا، على إجازة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، إجازة ذكري انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع مثلما يحدث عقب قرار الوزراة بذلك منذ فترة.

 

المولد النبوي

جدير بالذكر أن سيدنا محمد ولد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي وافق العام الميلادي 571 م، حيث كان يتيم الأب فقد توفي والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه السيدة آمنة بنت وهب، فقام بتربيته جده عبد المطلب أحد أشراف ألـ قريش، وماتت أمه السيدة آمنة أيضًا وهو طفل صغير، ثم توفي جده عبد المطلب، ثم رباه عمه أبو طالب وعمل رسول الله  صلى الله عليه وسلم في صغره برعي الأغنام ثم بالتجارة، حيث كان يلقب بالصادق الأمين وتزوج في عمر الخامسة والعشرين من السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) واستقبل الوحى وهو فى الأربعين من عمره.

يذكر أن المواطنين حصلوا على إجازات رسمية عديدة خلال شهر يوليو الحالي، وكانت يوم الخميس الماضي، الذي وافق الهجرة النبوية، ويوم الأحد الماضي بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

اقرأ ايضا

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الميعاد الرسمي| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

من هنا| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ومؤشرات نسب الثانوية العامة

سجل بياناتك واستلم نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2023

 

مولد الرسول للإحتفال بمولد الرسول اجازة المولد السيدة آمنة سيدنا محمد شهر ربيع الأول ام الفيل اجازات رسمية

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

بعد وفاته.. أسرة ضحية قاتل زوجته بالفيوم: "عدالة السماء بردت قلبنا"

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تجديد الثقة فى مديرى أمن القاهرة والجيزة وقطاعى الأمن الوطنى والإعلام

تنقلات الداخلية.. "محمود أبوعمرة" سجل أمنى حافل بالنجاحات من القاهرة للإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا