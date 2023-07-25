هذا تاريخه.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك "جوجل"، حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، تلك التي تنتظرها الأمة الإسلامية للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبالتزامن مع زيادة البحث عن إجازة مولد الرسول، نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ الحصول عليها:

إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وتحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، ويحصل عليه المواطنين كيوم إجازة رسمية لجميع العاملين فى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالقطاع الخا، ويمكن أن ترحل للخميس مثلما يحدث في كل إجازة رسمية يتزامن موعدها مع منتصف الأسبوع.

ويحصل المواطنين أيضًا، على إجازة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، إجازة ذكري انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع مثلما يحدث عقب قرار الوزراة بذلك منذ فترة.

المولد النبوي

جدير بالذكر أن سيدنا محمد ولد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي وافق العام الميلادي 571 م، حيث كان يتيم الأب فقد توفي والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه السيدة آمنة بنت وهب، فقام بتربيته جده عبد المطلب أحد أشراف ألـ قريش، وماتت أمه السيدة آمنة أيضًا وهو طفل صغير، ثم توفي جده عبد المطلب، ثم رباه عمه أبو طالب وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره برعي الأغنام ثم بالتجارة، حيث كان يلقب بالصادق الأمين وتزوج في عمر الخامسة والعشرين من السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) واستقبل الوحى وهو فى الأربعين من عمره.

يذكر أن المواطنين حصلوا على إجازات رسمية عديدة خلال شهر يوليو الحالي، وكانت يوم الخميس الماضي، الذي وافق الهجرة النبوية، ويوم الأحد الماضي بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

اقرأ ايضا