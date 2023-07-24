الميعاد الرسمي| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس يبحث الطلاب عن موعد ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أرجح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، منتصف الأسبوع المقبل.

آخر أخبار نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية في عدد من المواد، لم تنته حتى الآن.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

الخطوة الأولى: تأكد من الحصول على مصدر انترنت ذات سرعة عالية نظرا لوجود ضغط كبير من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على النتيجة.

الخطوة الثانية: من خلال الموبايل أو جهاز الكمبيوتر قم بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنا https://natega.dostor.org/

الخطوة الثالثة: ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2023

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة

الخطوة الخامسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

الخطوة السادسة: في حال الرغبة في الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة لطالب اخر اضغط على نتيجة اخرى.

