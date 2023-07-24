الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الميعاد الرسمي| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس يبحث الطلاب عن موعد ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أرجح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، منتصف الأسبوع المقبل.

آخر أخبار نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية في عدد من المواد، لم تنته حتى الآن.

سجل بياناتك واستلم نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2023

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

الخطوة الأولى: تأكد من الحصول على مصدر انترنت ذات سرعة عالية نظرا لوجود ضغط كبير من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على النتيجة.
الخطوة الثانية: من خلال الموبايل أو جهاز الكمبيوتر قم بالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنا https://natega.dostor.org/
الخطوة الثالثة: ادخل رقم جلوس الثانوية العامة 2023
الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة
الخطوة الخامسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات
الخطوة السادسة: في حال الرغبة في الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة لطالب اخر اضغط على نتيجة اخرى.
 

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