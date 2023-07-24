الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سجل بياناتك واستلم نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 هي حدث هام ينتظره طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي 2023 وكذلك اولياء الامور، فلا يخلو منزل او عائلة من وجود طالب في المرحلة الثانوية العامة 2023 .

يترتب على نتيجة الثانوية العامة العديد من المخاوف والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتم تقييم أدائهم في مختلف المواد وفقًا لمعايير صارمة. وقد يشعر الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات التي يرغبون فيها بالقلق والضيق، فيما يشعر الطلاب الناجحون بالفرح والاطمئنان.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 


نتيجة الثانوية العامة 2023 متاحة الان عبر موقع الدستور حيث يقوم الطالب او الطالبة او ولي الامر بـتسجيل البيانات المطلوبة .
1- يضغط طالب الصف الثالث الثانوي 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور .
2- الخطوة التالية تشمل تسجيل البيانات وهي: الاسم / رقم الجلوس / البريد الالكتروني / رقم التليفون . 
3- اضغط على سجل الان .

وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وذلك خلال مؤتمر صحفي يتم اذاعته عبر القنوات التلفزيونية سيتم ارسال نتائج الثانوية العامة 2023 للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

مجموع الثانوية العامة 2023


مجموع الثانوية العامة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، حيث يتم تحديد المعايير والمتطلبات الأكاديمية في كل دولة بشكل مستقل، ومع ذلك، فإنه يمكن توفير مجموعة من المعلومات العامة حول مجموع الثانوية العامة في بعض الدول العربية:

في مصر، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 410 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 240 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في المملكة العربية السعودية، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية ، ويتم احتساب المجموع من 600 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 300 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في الجزائر، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 600 درجة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 240 درجة على الأقل للنجاح في الامتحان.

في تونس، يتم تحديد مجموع الثانوية العامة بناءً على درجات الطالب في الامتحانات النهائية في المواد الأساسية، ويتم احتساب المجموع من 20 نقطة، حيث يجب على الطلاب الحصول على مجموع 10 نقاط على الأقل للنجاح في الامتحان.

 

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

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