زاد البحث عن آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة عبر المنصات الإلكترونية وذلك منذ انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية.

آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أكدت مصادر مطلعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة أعمال تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ستنتهي غدا الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 حيث يتوقف إعلان النتيجة حاليا على كافة أعمال المرحلة الثانية من أعمال الكنترول وهى رصد الدرجات ومراجعة كشوف كافة المواد الدراسية للتأكد من حصول الطالب على حقه كاملا في الدرجات.

وأوضحت المصادر أن المؤشرات الأولية لتصحيح العينات العشوائية لكافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية بقسميها (علوم، رياضة) والأدبية مبشرة ومن المتوقع أن تكون النسبة العامة للنجاح هذا العام 2022-2023 أعلى من العام الماضي 2021-2022 حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء التي ورد شكاوى منها نحو 88.9%.

رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور افلأكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات الشخصية للطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات والإدارة التعليمية.

يتم تفعيل الروابط السابقة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعتمد خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي ويعلن فيه أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية ونسبة النجاح العامة ونسبة النجاح في كافة الشعب الدراسية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يتسأل المواطنين عن آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث يتوقع الكثيرين إعلان النتيجة نهائية شهر يوليو الجاري حيث الانتهاء من كافة أعمال الكنترول بجميع محافظات الجمهورية ويتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر عام وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني.

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