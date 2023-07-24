الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟ ورابط موقع النتائج

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينتظر الطلاب إعلان نتيجه الثانويه العامه 2023 حيث تستمر حتى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والتي أكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتم بصورة الكترونية لامتحانات البابل شيت بنسبة 100% بينما يتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمين، وتوضح الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 . 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة حيث تم الانتهاء من تصحيح نحو 6 مواد أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح فيهم أكثر من 90% حتى الآن . 

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

وقال رضا حجازي وزير التربية والتعليم إنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجه الثانويه العامه 2023 في الأول من أغسطس المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد الأخير لإعلان نتيجه الثانويه العامة 2023 وسيتم تحديدها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح . 

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر موقع نتائج الامتحانات

توفر وزارة التربية والتعليم موقع نتائج الامتحانات رابط نتيجة 3 ثانوي 2023، حيث أكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة 3 ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم لـ نتائج الامتحانات فور اعتمادها . 

كما توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، ويمكنك تسجيل بيانات من الآن ليتم ارسال نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها على البريد الإلكتروني الخاص بالطلاب، ويمكنك تسجيلها بالضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم كتابة اسم طالب الثانوية العامة ، ورقم جلوسه ، والبريد الالكتروني الخاص به ثم الضغط على زر تسجيل البيانات ، ويتم توفير نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من الوزير كما سيتم توفيرها في المدارس بالمجان . 

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رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

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