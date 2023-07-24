الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي حددتها وزارة التربية والتعليم مع بداية أغسطس القادم. 

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتستمر حتى الآن عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة وأعلنت الوزارة نسب النجاح والتي تجاوزت أغلبها نسبة 90% ، ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 توفرها وزارة التربية والتعليم عبر رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس.

رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 

توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة  3 ثانوي عقب انتهاء عمليات التصحيح الجارية الآن ، ويستطيع طلاب الثانوية العامة الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ، الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

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 ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ، ثم الضغط على أيقونة بوابة مركز المعلومات ، ثم الضغط على بوابة الثانوية العامة ، وستظهر نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وتوفيرها عبر بوابة الثانوية العامة ، وفي جميع المدارس المنتشرة في أنحاء الجمهورية . 

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في الثانوية العامة في المواد التي انتهت عمليات التصحيح فيها، وبلغت نسب النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪، تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

وفي اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91%،  والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب، وبلغت نسب النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% .

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، و حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% . 

 نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%،و نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% .

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% .

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نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر الدستور

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