الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. آخر الأخبار

طلاب
طلاب

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 مع استمرار عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والتي بدأت بالتوازي مع إجراء الامتحانات التي بدأت للمواد الأساسية في 16 من الشهر الماضي واستمرت حتى 13 يونيو الجاري ، وتعلن وزارة التربية والتعليم آخر الأخبار الخاصة بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 و مستجدات عمليات التصحيح وهو ما توضحه الدستور في التقرير التالي. 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 في الأول من أغسطس المقبل مع استمرار عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلاب الجارية حتى الآن في كنترولات الثانوية العامة والتي يتم فيها التصحيح الكترونيًا، وبعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 . 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. حقيقة ظهورها نهاية الأسبوع

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| رابط الاستعلام وموعد التظلمات

وكانت  وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان لها أن عملية رصد درجات الطلاب خلال تصحيح الامتحانات تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة، وحذر الطلاب من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع 3 ثانوي 

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي عام بالدرجات حيث يبلغ المجموع الكلي لـ نتيجة الثانوية العامة 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاث، و بعد حصول الطلاب على نتيجة 3 ثانوي يقوموا بتحويل المجموع الذي حصلوا عليه إلى نسبة مئوية، ويتم ذلك بطريقة بسيطة . 

و يتم حساب قيمة النسبة المئوية  بعد حصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة بضرب القيمة الرقمية في 100، على سبيل المثال إذا حصل الطالب على مجموع درجات 386 درجة فيقوم بضربها في 100 ثم يقسمها على 410 وهى الدرجة الكلية لمجموع الثانوية العامة فتكون النتيجة هى 94% وهى نتيجة الثانوية العامة للطالب .

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نتيجه الثانويه العامه وزارة التربية والتعليم حساب النسبة المئوية نتيجة 3 ثانوي الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2024

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