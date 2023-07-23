نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. حقيقة ظهورها نهاية الأسبوع

هل تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نهاية الأسبوع.. تساؤل يطرحه الطلاب وأولياء أمورهم يوميا منذ أن انتهت الامتحانات النهائية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المؤشرات الأولية للتصحيح مبشرة في كافة المواد الدراسية.

هل تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نهاية الأسبوع؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول الثانوية العامة 2022-2023 حيث من المتوقع أن يتم الإعلان نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية نهاية شهر يوليو الحالي، وشددت الوزارة أن تصحيح بعض المواد الدراسية لم ينتهي بعد.

أعطت الوزارة تعليمات مشددة بعدم الاستعجال في أعمال التصحيح الإلكتروني في أسئلة الاختيار من متعدد أو المصححين المكلفين بتقدير الأسئلة المقالية حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات الكاملة في كافة المواد الدراسية خاصة وأنها مرحلة فيصلية في حياة الطلاب الدراسية والعلمية فيما بعد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابط لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 حاليا ووسيلة اتصال بالطالب وعبر الموقع وحفظ الطلب وإرسال رسالة نصية بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي يعقد في مقر ديوان الوزارة.

ويمكن تسجيل بيانات الطالب بالخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

إدخال كافة بيانات الطالب الشخصية بدقة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،…).

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

هل تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 نهاية الأسبوع؟ وسائل الحصول على نتائج الطلاب و أخبار تصحيح المواد الدراسية محور اهتمام الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا حيث يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

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