مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة

بدأت كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، في الانتهاء من تصحيح آخر مواد الامتحانات.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنه سيتم الانتهاء من تصحيح جميع مواد امتحانات الثانوية العامة، غدًا الأحد.

وأضاف المصدر أنه فور الانتهاء من التصحيح، ستبدأ الكنترولات في الجمع بين درجات الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

وأكد المصدر أنه ستتم مراجعة ورصد جميع أوراق الإجابات فور الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل النهائي، حتى يتم وضع درجات الرأفة للطلاب المستحقين.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة وجمع ورصد الدرجات، وتحديد قوائم الأوائل على الشعب الثلاثة، نهاية الأسبوع الجاري، لتكون النتيجة على أتم استعداد لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإعلانها للطلاب.