أخبار فاتتك| موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ومى كساب تعلن وفاة والدها

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية.

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بعد صراع مع المرض.. مى كساب تعلن وفاة والدها

أعلنت الفنانة مي كساب، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدها، منذ قليل.

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"الأرصاد": درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية فى الصعيد

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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اتحاد الكرة: السوبر المصرى سيكون من 4 أندية بالموسم الجديد

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السوبر المصري سيكون بنسبة كبيرة 4 أندية، والإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية والكشف عن الشكل الجديد.

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بداية من الإثنين.. زيادة رحلات القطار الخفيف فى ساعات الذروة وتقليل زمن الانتظار

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وموعد بدء الدراسة

يبحث العديد من أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣، حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

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