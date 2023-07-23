الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ومى كساب تعلن وفاة والدها

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد صراع مع المرض.. مى كساب تعلن وفاة والدها

مى كساب

أعلنت الفنانة مي كساب، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدها، منذ قليل.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"الأرصاد": درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 45 درجة مئوية فى الصعيد

درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

اتحاد الكرة: السوبر المصرى سيكون من 4 أندية بالموسم الجديد

كأس السوبر المصرى

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السوبر المصري سيكون بنسبة كبيرة 4 أندية، والإعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع الشركة الراعية والكشف عن الشكل الجديد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

بداية من الإثنين.. زيادة رحلات القطار الخفيف فى ساعات الذروة وتقليل زمن الانتظار

القطار الخفيف

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وموعد بدء الدراسة

وزارة التربية والتعليم

يبحث العديد من أولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣، حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الأرصاد درجات الحرارة اتحاد الكرة السوبر المصرى رحلات القطار

الأكثر قراءة

مصرع شخص وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة نقل فى سوهاج

سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك المصرية

أخبار فاتتك| موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ومى كساب تعلن وفاة والدها

سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تصريحات وزير المالية بشأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور ادراة الازمات في مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة